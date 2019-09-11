Дэвис: Скоро я подерусь с Ломаченко

Новости спорта:Экс-чемпион мира планирует подняться в весе.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) недавно объявил о переходе в легкий вес. В комментарии ESPN боксер заявил, что готов выйти в ринг с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Я просто хочу подняться выше и попытаться завоевать больше поясов. Я намерен стать одним из топов. Мне кажется, что решение перейти в легкий вес и попытаться взять там один из титулов - лучшее для меня. Мне удобно в 130 фунтах. Я могу вернуться и драться во втором полулегком весе.

Но сейчас я разочарован, поскольку там нельзя устроить крупные бои. Поэтому я поднялся в весе, чтобы посмотреть, с кем можно сойтись в 135 фунтах.

Я хочу оказаться в положении, в котором можно будет рассчитывать на титульный бой. Если я смогу выйти на чемпиона или на поединок, который даст мне шанс на титульный бой, это будет круто. Безусловно, Ломаченко - один из топовых оппонентов для меня в 130 и 135 фунтах. Я уверен, что мы подеремся, но это произойдет в подходящее время».