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"Это какой-то розыгрыш": Ковалев - о бое с Альваресом

"Это какой-то розыгрыш": Ковалев - о бое с Альваресом
14:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сергей Ковалев прокомментировал информацию о том, что его следующим соперником может стать мексиканец Сауль Альварес.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал информацию о том, что его следующим соперником может стать мексиканец Сауль Альварес.

"Бой против Сауля? Если честно, эту информацию я увидел в соцсетях. Но пока что конкретных предложений не поступало. Если появятся какие-то варианты, я их сразу же озвучу. Но я думаю, что это нереально. Похоже на какой-то розыгрыш. Шесть недель до боя, а конкретики нет. Так что я не верю в реальность этого поединка.

Конечно, если предложение поступит в ближайшие дни, то, пожалуй, соглашусь. Я в отличной форме, только вес опустил немножко. Но за шесть недель можно предложение принять. Вот если они попытаются организовать бой за четыре недели, то это нереально. А так, думаю, будем двигаться на победителя пары Гвоздик - Бетербиев. В данный момент я не знаю, что будет дальше. Пока мы обсуждаем воздух", - приводит слова Ковалева Sport24.

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Напомним, после победы над Ярдом Ковалев изъявил желание провести бой с Альваресом, а его промоутер сказала, что ждет переговоров с командой мексиканца.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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