Тайсон Фьюри намерен издать свою автобиографию

Новости спорта:Тайсон Фьюри планирует выпустить книгу, где напишет

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) анонсировал выпуск автобиографии.

"Я тяжело работал над этим в течение долгого времени. Моя полная, жесткая и честная автобиография «За маской» выходит 14 ноября.

Я рассказал обо всем: моем воспитании, моей семье, моих боях, моей вере, моей депрессии, алкоголе и наркотиках, моем возвращении и сгонке веса, об Уайлдере и моем будущем.

Эта книга больше, чем просто бокс, она о возвращении с пустоши. Если я смог это сделать, то и вы сможете», – написал Фьюри в инстаграме.