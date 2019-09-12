"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте

Новости спорта:Голландец считает Александра Усика одним из лучших боксеров современности.

Голландский супертяж Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (16-0, 12 КО). По его мнению, Усик является одним из лучших боксеров мира, а со временем украинец может стать ужасом всего супертяжелого веса.

«Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всего супертяжелого веса. Так что хочу поскорее поприветствовать его здесь. Александр — очень талантливый боксер, один из лучших в мире. Думаю, чтобы его победить, нужно быть в оптимальной форме», — цитирует Спонга Isport.ua со ссылкой на Boxeo De Colombia.

Поединок Усика со Спонгом станет дебютным для украинца в супертяжелом весе. Бой состоится 12 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.

Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 — нокаутом). В последнем бою на прошлой неделе он победил бойца из Эквадора Джейсона Минду (14-1-1, 8 КО).

В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.