Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере

Новости спорта:Энтони Джошуа в очередной раз похвалил Владимира Кличко.

Джошуа 1 июня в Нью-Йорке сенсационно проиграл Энди Руису (33-1, 22 КО) и расстался с тремя титулами в супертяжелом весе.

Тем не менее, британец не считает своего последнего соперника самым тяжелым в карьере, а делает выбор в пользу украинской легенды Владимира Кличко, с которым провел остросюжетный поединок в 2017 году на 80-тысячной арене Уэмбли в Лондоне. В том бою Энтони впервые в карьере побывал в нокдауне, но сумел восстановиться и одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Когда я вышел против Кличко, то просто знал, что это может закончиться двумя путями: либо я мог бы выиграть, либо лечь на спину.

Ты знаешь какого это, когда тебя носят на носилках? Этот парень настоящий зверь", - сказал Джошуа в интервью talkSport.

Реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.