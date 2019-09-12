Постол – Рамирес: названа новая дата боя

Новости спорта:Изначально поединок должен был состояться 30 ноября, но мексиканец получил травму.

Бой между украинцем Виктором Постолом (31-2, 12 КО) и чемпионом мира по версии WBO Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) может состояться 1 февраля следующего года. Об этом заявил промоутер мексиканца Боб Арум, слова которого передает Boxing Scene.

«Мы надеемся, что Рамирес выйдет в ринг в феврале на субботу, предшествующую Супербоулу (1 февраля – прим.).

Рамирес проведет обязательные защиты поясов, и тогда, надеюсь, мы будем готовы сразиться с победителем финала WBSS между Джошем Тейлором и Реджисом Прогрейсом».

Изначально бой Рамирес – Постол должен был состояться 30 ноября, но был перенесен из-за травмы руки мексиканца.

Недавно Постол рассказал, когда планирует завершить карьеру.