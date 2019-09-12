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Хан назвал лучших боксеров хэвивейта

Хан назвал лучших боксеров хэвивейта
12:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боксер смог детально аргументировать свой выбор.

Известный британский боксер-профессионал Амир Хан рассказал, кто входит в его список лучших супертяжеловесов мира. Спортсмена цитирует Daily Mail.

"Для меня лучший супертяж - это Тайсон Фьюри. Он сейчас номер 1 в большом боксе. Второе место также по праву занимает Деонтей Уайлдер. Он очень опасный боксер, но думаю, что Фьюри смог бы победить Уайлдера.

Над третьим местом я еще момневаюсь. Думаю, что его бы занял победитель предстоящей пары Руис - Джошуа. Я думаю, что Джошуа не сможет победить Руиса, потому-что он не провел боев с нормальными по уровню боксерами", - заявил Хан.

"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте

Сам Амир Хан должен был провести бой против Мэнни Пакьяо, однако команда филлипинца опровергла информацию о данном поединке.

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Тайсон Фьюри, Амир Хан, Бокс, Новости бокса.
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