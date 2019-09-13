Чемпион мира: только один человек, способный победить Ломаченко

Новости спорта:Лео Санта Крус высказал свое уважение Василию Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Лео Санта Крус рассказал о готовности провести бой с чемпионом WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко.

Боксер отметил, что понимает, как сложно победить украинца и уверен, что только один человек способен это сделать - Майки Гарсия.

"Я всегда говорил, что он очень хорош и его очень сложно побить. Если бы я боксировал с ним, то у меня тоже были бы проблемы. Но мне хотелось бы провести этот поединок. Он очень талантливый и ведет бой в таком стиле, что по нему сложно попасть, он может боксировать с хорошими панчерам. Хотя Салидо показал, как его побеждать. Однако Ломаченко тогда был начинающим профессионалом. Поэтому мое уважение ему. Думаю, в данный момент есть только один боец, способный победить его - это Майки Гарсия", - сказал Санта Крус в комментарии YouTube-каналу FightHype.

Ранее Джервонта Дэвис выразил уверенность в том, что встретится в ринге в Ломаченко.

Напомним, что в последнем бою Ломаченко победил Люка Кэмпбелла, завоевав титул WBC.