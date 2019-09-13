Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина

Новости спорта:Промоутер Василия Ломаченко рассказал о планах боксера.

Украинский боксер Василий Ломаченко может "завязать" с карьерой до конца года, не проводя поединков в 2019.

Промоутер украинца Боб Арум в интервью Boxing Scene заявил, что "LOMA" может приостановить карьеру и дождаться победителя боя титульного Комми - Лопес, с победителем которого и сразится за титул.

"Достаточно смешно, но я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес"

Однако, стоит отметить, что Арум также заявил, что Василий выйдет на ринг и раньше, если поступит предложение о "большом поединке".

Бой Комми – Лопес запланирован 14 декабря 2019 года. А поединок победителя пары против Ломаченко состоится ориентировочно в марте или апреле.

Напомним, крайний бой Василий Ломаченко провел совсем недавно. В последний день лета в Лондоне украинец по очкам выиграл у британца Люка Кэмбелла, отобрав у того пояс WBC.