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Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина

Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
11:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Промоутер Василия Ломаченко рассказал о планах боксера.

Украинский боксер Василий Ломаченко может "завязать" с карьерой до конца года, не проводя поединков в 2019.

Промоутер украинца Боб Арум в интервью Boxing Scene заявил, что "LOMA" может приостановить карьеру и дождаться победителя боя титульного Комми - Лопес, с победителем которого и сразится за титул.

"Достаточно смешно, но я говорил с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом на этой неделе и он сказал, что Ломаченко лучше подождет победителя боя Комми – Лопес"

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Однако, стоит отметить, что Арум также заявил, что Василий выйдет на ринг и раньше, если поступит предложение о "большом поединке".

Бой Комми – Лопес запланирован 14 декабря 2019 года. А поединок победителя пары против Ломаченко состоится ориентировочно в марте или апреле.

 Напомним, крайний бой Василий Ломаченко провел совсем недавно. В последний день лета в Лондоне украинец по очкам выиграл у британца Люка Кэмбелла, отобрав у того пояс WBC.

 

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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