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На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг

На дебюте Усика в хэвивейте ожидается аншлаг
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:12 октября в Чикаго Александр Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе.

На поединке абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинского боксера Александра Усика с Тайроном Спонгом, который пройдет 12 октября в Чикаго и станет первым для украинца в супертяжелом весе, ожидается аншлаг.

Об этом сообщил сопромоутер украинского боксера Эдди Хирн. Менеджер также объяснил, почему первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе был выбран именно Тайрон Спонг.

“Думаю, этот соперник привлечет внимание многих людей. Мы уже продали почти все билеты на арену Wintrust. Спонг - номер 4 в рейтинге WBO. Это самый высокорейтинговый оппонент из доступных в организации WBO, где Усик является обязательным претендентом. Конечно, большинство людей знает его по кикбоксингу и ММА. Он очень хороший кикбоксер, сильный панчер, у него хороший подбородок. Знаю, много людей ожидают, что Усик его пройдет, но нам нужно увидеть это. Я думаю, это будет зрелищный поединок”, - цитирует Хирна Klitschko-brothers.com.

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Напомним, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сейчас готовится к дебютному бою в супертяжелом весе против непобежденного голландца Тайрона Спонга. В тренировках ему помогают два американских супертяжа: Малик Скотт и Райделл Букер.

Скотт является бывшим соперником Деонтея Уайлдера, Луиса Ортиса и Вячеслава Глазкова. Букер в феврале 2018 года возобновил карьеру после 14-летнего перерыва.

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