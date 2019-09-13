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Не дождался Усика: Такам проведет бой в субботу

Не дождался Усика: Такам проведет бой в субботу
16:19 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:14 сентября в США Карлос Такам проведет бой против местного боксера Крейга Льюиса.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Карлос Такам 14 сентября в США проведет поединок против 34-летнего американца Крейга Льюиса в рамках недавно заключенного контракта с промоутерской компанией Джо Дегардии Star Boxing. Вчера боксеры провели пресс-конференцию перед боем.

«Хочу поблагодарить Джо Дегардию и Star Boxing за возможность провести бой в субботу, — сказал Такам. — Я готов к бою, я приехал побеждать, давайте боксировать. Надеюсь вы придете посмотреть на бой супертяжеловесов».

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Напомним, что Такам рассматривался в качестве соперника для дебютного поединка в супертяжелом весе бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, но этот бой, планировавшийся на май, был отложен из-за травмы Усика, и Такам подписал контракт со Star Boxing, и их переговоры с сопромоутером Усика Эдди Хирном не увенчались успехом, так как команда Такама рассчитывала на больший гонорар за бой с украинцем.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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