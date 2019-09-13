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"Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко

"Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко
17:56 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Бен Дэвисон рассказал о ситуации в супертяжелом весе.

Наставник британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри – Бен Дэвисон – считает легендарного украинского боксера, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко одним из самых выдающихся спортсменов в истории.

Об этом специалист заявил, отвечая на вопрос, кого на данный момент он считает легитимным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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«В последнее время самым легитимным чемпионов, которого вы должны были победить, чтобы считаться полноправным обладателем титула, был Владимир Кличко, - заявил Дэвисон. – Владимир не смог превзойти только рекорд Джо Луиса по продолжительности владения титулом. Он был самым доминирующим чемпионом эпохи».

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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