"Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко

Новости спорта:Бен Дэвисон рассказал о ситуации в супертяжелом весе.

Наставник британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри – Бен Дэвисон – считает легендарного украинского боксера, двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко одним из самых выдающихся спортсменов в истории.

Об этом специалист заявил, отвечая на вопрос, кого на данный момент он считает легитимным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

«В последнее время самым легитимным чемпионов, которого вы должны были победить, чтобы считаться полноправным обладателем титула, был Владимир Кличко, - заявил Дэвисон. – Владимир не смог превзойти только рекорд Джо Луиса по продолжительности владения титулом. Он был самым доминирующим чемпионом эпохи».