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"Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко

"Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко
17:49 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Калле Зауэрланд прокомментировал возможный бой Иноуэ - Ломаченко.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд считает, что финалист второго сезона WBSS японец Наойя Иноуэ (18-0, 16 KO), который является чемпионом мира по версиям IBF и WBA в легчайшем весе (до 53,525 кг), победит обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком дивизионе (61,235 кг) Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Номер один в рейтинге Р4Р – это Наойя Иноуэ. Р4Р – это о том, кто лучший боксер. Посмотрите на уровень оппонентов из его дивизиона, с которыми он дрался. Я не промоутер Иноуэ. Но я думаю, он побьет Ломаченко. Его сила действительно пугает. Сколько топовых боев прошел Эммануэль Родригес с отличными бойцами, а он просто снес его», — сказал Зауэрланд iFL TV.

"Ломаченко совершает ошибки": Американский боксер зазывает украинца на бой

Ранее стало известно, что Василий Ломаченко может "завязать" с карьерой.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, WBSS, Наойя Иноуэ.
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