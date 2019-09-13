"Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко

Новости спорта:Калле Зауэрланд прокомментировал возможный бой Иноуэ - Ломаченко.

Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд считает, что финалист второго сезона WBSS японец Наойя Иноуэ (18-0, 16 KO), который является чемпионом мира по версиям IBF и WBA в легчайшем весе (до 53,525 кг), победит обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком дивизионе (61,235 кг) Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Номер один в рейтинге Р4Р – это Наойя Иноуэ. Р4Р – это о том, кто лучший боксер. Посмотрите на уровень оппонентов из его дивизиона, с которыми он дрался. Я не промоутер Иноуэ. Но я думаю, он побьет Ломаченко. Его сила действительно пугает. Сколько топовых боев прошел Эммануэль Родригес с отличными бойцами, а он просто снес его», — сказал Зауэрланд iFL TV.

Ранее стало известно, что Василий Ломаченко может "завязать" с карьерой.