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"Ломаченко совершает ошибки": Американский боксер зазывает украинца на бой

"Ломаченко совершает ошибки": Американский боксер зазывает украинца на бой
16:26 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Девин Хейни перед боем с россиянином Зауром Абдуллаевым вызвал на бой украинца Василия Ломаченко.

20-летний американец Девин Хейни 13 сентября проведет поединок за временный чемпионский титул WBC в легком весе против российского боксера Заура Абдуллаева, но Хейни уже задумывается о поединке против сильнейшего легковеса мира, чемпиона WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко.

«Если я настолько простой соперник или Ломаченко думает, что это легкий бой, почему бы не встретиться со мной? — приводит слова Хейни ESPN. — Ему хорошо заплатят. Они говорят о боях с кем угодно только не с Девином Хейни — Джамел Херринг, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон, парни от полулегкого до первого полусреднего. Все кроме меня».

«Хорошо осознавать, что этот бой в пятницу последнее препятствие на пути к звания обязательного претендента. Я понимаю, что стоит на кону, — добавил американец. — Когда придет время, я буду готов. Было бы идеально провести бой сразу за все титулы, и чтобы получить их все, мне нужно было бы побить лишь одного соперника. Временный титул чемпиона значит очень многое. Он не только сделает меня обязательным претендентом для Василия Ломаченко, но и я буду иметь возможность проводить защиты в ожидании готовности Ломаченко к бою со мной».

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В интервью Fight Hub TV Хейни рассказал, почему он считает себя готовым к поединку против Ломаченко.

«Ломаченко хорошо выступил, но я не пытаюсь оценивать боксеров по одном выступлению, — мы все люди, у нас может быть неудачный день — но в том бою у него были заметны недостатки, — сказал Хейни о бое украинца против Люка Кэмпбелла. — Думаю, в легком весе ему сложнее, потому что соперники крупнее, и естественно, физически сильнее. Думаю, в первом легком ему нет равных. Легкий вес вероятно слишком велик для него».

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«Думаю, мой стиль хорош против Ломаченко, потому я быстр, я хорошо двигаюсь, у меня хороший боксерский интеллект. Он дрался с хорошими боксерами, но с таким как я он еще не встречался. И на моей стороне молодость. Ломаченко не становится моложе, но он по-прежнему хорошо выступает, он потрясающий боксер. Я хочу боя с ним не потому, что он плохой боксер, я хочу боя с ним потому, что все говорят, что он лучший».

«Я вижу, что Ломаченко совершает ошибки, которыми я могу воспользоваться. Это будет нелегко. На высшем уровне легких боев не бывает, я уверен. И я считаю, что готов к этому бою, и хочу отметить — я мужик, и если кто-то лучше меня, то пусть докажет это и победит меня. И я приму поражение как мужчина, я выдержу это».

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
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