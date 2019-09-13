Скачать
Пятница, 13.09.2019
Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае (Видео)
Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)

Владимир Кличко рассказал, какой слоган придумал для Виталия

Владимир Кличко рассказал, какой слоган придумал для Виталия
21:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал о роли брата в его жизни.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, какую роль в его жизни сыграл и играет старший брат – обладатель титула «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Владимира, в детстве он следил за Виталием и пытался уловить каждое его слово. «Сколько себя помню, всегда ориентировался на брата. Родители рано возложили на него ответственность за меня. Везде ходил вместе с ним. Он был моим воспитателем, ориентиром и примером. И моим лучшим другом, — написал Владимир в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Если он интересовался спортом, то и я им интересовался. Он только что вышел на ринг, а я уже мечтал о своем первом поединке.

Для меня не имела никакого значения разница в возрасте в пять лет. Наоборот: я учился на его достижениях. Наблюдал за ними ловил каждое его слово. «Если он смог, то и я могу", — говорил себе. Для меня не существовало ограничений.

"Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко

Даже тогда, когда я понял, что Виталий – боец от Бога, а все его способности – врожденный дар. У меня были похожая склонность, которую многие из моего окружения называли талантом, но я должен был упорно трудиться, чтобы реализовать ее. В этом мне помогала правильная амбициозность. Позже мы придумали себе короткие мотивационные слоганы. «Рожденный сражаться», — такой слоган я придумал для Виталия. «Рожденный побеждать», — часто говорил мне брат».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Братья Кличко, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко
02 "Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко
03 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
04 Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
05 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь