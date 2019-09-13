Владимир Кличко рассказал, какой слоган придумал для Виталия

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал о роли брата в его жизни.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко рассказал, какую роль в его жизни сыграл и играет старший брат – обладатель титула «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

По словам Владимира, в детстве он следил за Виталием и пытался уловить каждое его слово. «Сколько себя помню, всегда ориентировался на брата. Родители рано возложили на него ответственность за меня. Везде ходил вместе с ним. Он был моим воспитателем, ориентиром и примером. И моим лучшим другом, — написал Владимир в своей книге "Управление вызовами. Как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе», которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Если он интересовался спортом, то и я им интересовался. Он только что вышел на ринг, а я уже мечтал о своем первом поединке.

Для меня не имела никакого значения разница в возрасте в пять лет. Наоборот: я учился на его достижениях. Наблюдал за ними ловил каждое его слово. «Если он смог, то и я могу", — говорил себе. Для меня не существовало ограничений.

Даже тогда, когда я понял, что Виталий – боец от Бога, а все его способности – врожденный дар. У меня были похожая склонность, которую многие из моего окружения называли талантом, но я должен был упорно трудиться, чтобы реализовать ее. В этом мне помогала правильная амбициозность. Позже мы придумали себе короткие мотивационные слоганы. «Рожденный сражаться», — такой слоган я придумал для Виталия. «Рожденный побеждать», — часто говорил мне брат».