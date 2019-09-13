"Нельзя превратить быка в скаковую лошадь": Фьюри отреагировал на сгонку веса Джошуа

Новости спорта:Тайсон Фьюри не уверен, что сгонка веса поможет Энтони Джошуа победить Энди Руиса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал желание Энтони Джошуа сбросить вес перед реваншем с Энди Руисом.

Фьюри считает, что, если британец сбросит вес, то это может навредить ему в предстоящем поединке.

"Я видел, что он немного сбросил вес. Он прислушивается к тому, что ему говорят, якобы, у него слишком много мышц, и это ему мешает. Но я не был бы так категоричен. Нельзя превратить быка в скаковую лошадь. Это так не работает. И скаковая лошадь не потащит вагон или тяжелый груз. Если взять большую, тяжелую лошадь и лишить ее мышц, а потом вернуть в упряжку и заставить тащить тот же груз, она просто не справится", - цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, что в первом бою, который состоялся 1 июня, Руис шокировал мир, победив Джошуа и отобрав у него титулы WBA, WBO и IBF. Реванш Джошуа - Руис запланирован в Саудовской Аравии 7 декабря.