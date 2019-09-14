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Альварес - Ковалев: первые слова боксеров после официального подтверждения боя

Альварес - Ковалев: первые слова боксеров после официального подтверждения боя
10:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сауль Альварес и Сергей Ковалев считают, что их бой будет очень трудным для них обоих.

Второго ноября в Лас-Вегасе пройдет бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Сауль, который является чемпионом WBA и WBC в среднем весе, заявил, что ему пришлось подняться на две весовые категории, чтобы встретится с одним из самых сильный боксеров в полутяжелом весе.

"На ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере", - написал Альварес в своих социальных сетях.

Ковалев, нынешний чемпион по версии WBO в полутяжелом весе, рассказал, что всегда желал драться с лучшими, но многие его избегали на протяжении всей карьеры. Но в адрес мексиканца Ковалев сказал и хорошие слова.

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"Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Канело хотел биться со мной, он готов подняться в  весе, чтобы попытаться забрать мой титул. Я буду готов 2 ноября", - заявил Ковалев. 

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Альварес - Ковалев.
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