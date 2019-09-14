Альварес - Ковалев: первые слова боксеров после официального подтверждения боя

Новости спорта:Сауль Альварес и Сергей Ковалев считают, что их бой будет очень трудным для них обоих.

Второго ноября в Лас-Вегасе пройдет бой между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым.

Сауль, который является чемпионом WBA и WBC в среднем весе, заявил, что ему пришлось подняться на две весовые категории, чтобы встретится с одним из самых сильный боксеров в полутяжелом весе.

"На ринге я столкнусь с одной из самых больших проблем в моей карьере", - написал Альварес в своих социальных сетях.

#CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subiré 2 categorías para enfrentar a uno de los rivales más poderosos de esta división . Este 02 de Noviembre será uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion @DAZN_USA pic.twitter.com/0dAaG4Y3Yt — Canelo Alvarez (@Canelo) 13 сентября 2019 г.

Ковалев, нынешний чемпион по версии WBO в полутяжелом весе, рассказал, что всегда желал драться с лучшими, но многие его избегали на протяжении всей карьеры. Но в адрес мексиканца Ковалев сказал и хорошие слова.

"Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Канело хотел биться со мной, он готов подняться в весе, чтобы попытаться забрать мой титул. Я буду готов 2 ноября", - заявил Ковалев.