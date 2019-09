Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)

Сегодня в Нью-Йорке завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли претенденты на временный чемпионский титул WBC в легком весе 25-летний российский боксер Заур Абдуллаев и 20-летний американец Девин Хейни.

С первого раунда Хейни захватил преимущество, был активнее и точнее, а Заур не мог нащупать дистанцию, много выжидал и промахивался. К четвертому раунду инициатива окончательно перешла к Хейни, у Заура был разбит нос, и перед пятой трехминуткой угол Абдуллаева отказался от продолжения боя из-за травмы. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на титул Василия Ломаченко.

Devin Haney (23-0, 15 KO's) RTD-4 Zaur Abdullaev (11-1) claiming the interim WBC lightweight title #HaneyAbdullaev #DAZN pic.twitter.com/al9e0kx3Tq

Промоутер Эдди Хирн уже успел вызвать на бой с Хэйни украинца Василия Ломаченко:

Кроме того, Девин считает, что Василий Ломаченко не примет его вызов, а потому придумал для него новое прозвище:

@RealDevinHaney has a new nickname for @VasylLomachenko #HaneyAbdullaev pic.twitter.com/2e7J8ytxLR

