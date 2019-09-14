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Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)

Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
07:50 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:Девин Хейни одержал досрочную победу над Заурома Абдуллаевым.

Сегодня в Нью-Йорке завершилось боксерское шоу, в главном бою которого на ринг вышли претенденты на временный чемпионский титул WBC в легком весе 25-летний российский боксер Заур Абдуллаев и 20-летний американец Девин Хейни.

С первого раунда Хейни захватил преимущество, был активнее и точнее, а Заур не мог нащупать дистанцию, много выжидал и промахивался. К четвертому раунду инициатива окончательно перешла к Хейни, у Заура был разбит нос, и перед пятой трехминуткой угол Абдуллаева отказался от продолжения боя из-за травмы. Таким образом, американец стал обязательным претендентом на титул Василия Ломаченко.

Промоутер Эдди Хирн уже успел вызвать на бой с Хэйни украинца Василия Ломаченко: 

Кроме того, Девин считает, что Василий Ломаченко не примет его вызов, а потому придумал для него новое прозвище:

Хирн поставил жесткое условие Ломаченко

Напомним, в этом же вечер бокса Майкл Хантер в 12-раундовом бою победил Сергея Кузьмина.

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Бокс, Новости бокса, Девин Хэйни, Девин Хэйни - Заур Абдуллаев, Заур Абдуллаев.
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