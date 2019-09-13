Хирн поставил жесткое условие Ломаченко

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал возможный бой Девина Хэйни против Василия Ломаченко.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA/WBO/WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) должен провести обязательную защиту титула WBC против Девина Хэйни (22-0, 14 КО). Функционера цитирует Express.

"Надо устроить этот бой. На месте Хэйни в случае победы над Абдуллаевым я бы сказал: «Ты говорил, что хочешь снова подраться до конца года? Я твой обязательный претендент». Теофимо Лопес и Ричард Комми сразятся в конце года. Ломаченко встретится с победителем в следующем году. Так что Хэйни может заставить Василия драться в декабре.

Хэйни должен продемонстрировать потрясающее выступление в пятницу. Тогда зрители захотят увидеть его бой с Ломаченко. Именно так должен произойти этот поединок. Но команда Ломаченко на это не согласится. Бой с Хэйни - большой риск для них. Василий хочет получить бой за звание абсолютного чемпиона. Однако Хэйни растет, он не знает, сколько еще сможет оставаться в легком дивизионе. Девин - крупный парень, ему всего 20 лет. Он хочет выйти на титульный бой весной. Ломаченко должен или освободить титул WBC, или драться с Хэйни".

Напомним, Ломаченко больше не будет драться в этом году.