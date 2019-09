Хантер остановил Кузьмина и нацелился на Поветкина (Видео)

Россиянин Сергей Кузьмин проиграл в Нью-Йорке (США) американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей (117-110, 117 — 110, 117 — 110). Кузьмин защищал в этом поединке свой титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе.

Это первое поражение для Сергея в карьере. У Хантера 18 побед в 19 боях. Кузьмин третий раз защищал свой чемпионский пояс, который добыл в бою с Дэвидом Прайсом в 2018 году.

Статистика боя:

...so EASY fight to score. @MichaelHunterII: "I want Povetkin now". #HunterKuzmin #boxing pic.twitter.com/dtETsdxLq5

— przemek garczarczyk (@garnekmedia) September 14, 2019