Сауль Альварес - Ковалев: гонорары боксеров

Новости спорта:Сергей Ковалев принял вызов Сауля Альвареса за солидную сумму гонорара.

13 сентября DAZN официально подтвердил, что один из лидеров рейтингов P4P, чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе, чемпион мира WBA (regular) во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес подымется в весе сразу на 2 категории и проведет чемпионский бой. Противостоять мексиканцу будет российский Крушитель, чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев. На кону поединка будет стоять пояс россиянина.

Как стало известно боксерскому обозревателю Майку Коппинджеру, россиянин получит за бой $12 млн. Однако, Ковалев "поделится" этой суммой с промоутерами Main Event и Top Rank. Кроме того, Коппинджер рассказал, что Канело получит за бой около $30 млн.

Отметим, поединок Ковалев - Альварес возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе 2 ноября. Ожидается, что поединок станет "боем года".