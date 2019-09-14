Непобедимый американский боксер дерзко бросил вызов Ломаченко (Видео)

"Временный" чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (23-0, 14 КО) обратился к настоящему владельцу чемпионского пояса украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).
20-летний американец, который, напомним, накануне выиграл у россиянина Заура Абдуллаева (1102, 7 КО), заявил, что украинский чемпион теперь не сможет избежать встречи с ним. При этом Хэйни не стал стесняться в дерзких заявлениях и обидных выражениях.
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— Edgenote50TV (@Edgenote50tv) September 14, 2019
"Это "Номаченко", ведь он не хочет драться со мной. Ломаченко, давай устроим этот поединок! Абдуллаев был вторым номером, и я уничтожил его. Если я такой легкий оппонент, "Номаченко" должен драться со мной и убрать меня со своего пути", — цитирует Хэйни The Ring.