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Непобедимый американский боксер дерзко бросил вызов Ломаченко (Видео)

Непобедимый американский боксер дерзко бросил вызов Ломаченко (Видео)
12:56 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Девин Хэйни после победы над россиянином Зауром Абдуллаевым

"Временный" чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (23-0, 14 КО) обратился к настоящему владельцу чемпионского пояса украинцу Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

20-летний американец, который, напомним, накануне выиграл у россиянина Заура Абдуллаева (1102, 7 КО), заявил, что украинский чемпион теперь не сможет избежать встречи с ним. При этом Хэйни не стал стесняться в дерзких заявлениях и обидных выражениях.

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"Это "Номаченко", ведь он не хочет драться со мной. Ломаченко, давай устроим этот поединок! Абдуллаев был вторым номером, и я уничтожил его. Если я такой легкий оппонент, "Номаченко" должен драться со мной и убрать меня со своего пути", — цитирует Хэйни The Ring.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни, Девин Хэйни - Заур Абдуллаев, Заур Абдуллаев.
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