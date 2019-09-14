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Владимир Кличко поздравил своих студентов с окончанием курса (Видео)

Владимир Кличко поздравил своих студентов с окончанием курса (Видео)
14:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Владимир Кличко прочитал курс лекций Challenge Management в университете Санкт-Галлена.

Олимпийский чемпион, бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко  поведал, что вместе с четвертой группой своих студентов завершил курс Challenge Management. Данный предмет Владимир преподает в швейцарском университете Санкт-Галлена.

Владимир на фоне своих учеников записал трогательное поздравление и напутствие в дальнейшей жизни, в котором также поблагодарил их за доверие:

"Это 4-я группа креативных умов, настоящих бойцов, стремящихся достичь своих целей в CAS Change & Innovation Management. Спасибо за ваше доверие к моей жизненной философии ChallengeManagement. Отныне вы лучше подготовлены к решению жизненных проблем и вызовов! Продолжайте бить, парни, идите и возьмите!", - подписал видео Владимир.

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Напомним, Владимир Кличко провел свой последний бой в профессиональной карьере с Энтони Джошуа в апреле 2017 года. Решение повесить перчатки на гвоздь далось Доктору Стальному Молоту тяжело: лишь в августе того же года Владимир заявил об окончании карьеры. После боксерской карьеры Кличко-младший занимается активной предпринимательской и общественной деятельностью.

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Владимир Кличко, Бокс, Видео, Новости бокса.
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