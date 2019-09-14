Промо ролик боя Альварес - Ковалев (Видео)

В сети появился промо-ролик к бою Сауля Альваресе против Сергея Ковалева. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на Т-Mobile Arena. Стоит отметить, что в этом году бойцы еще не проигрывали. Ковалев побеждал Элейдера Альвареса и Энтони Ярда, Альварес победил Дэниела Джейкобса.