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Суббота, 14.09.2019

Промо ролик боя Альварес - Ковалев (Видео)

В сети появился промо-ролик к бою Сауля Альваресе против Сергея Ковалева. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на Т-Mobile Arena. Стоит отметить, что в этом году бойцы еще не проигрывали. Ковалев побеждал Элейдера Альвареса и Энтони Ярда, Альварес победил Дэниела Джейкобса.
Фото: Твиттер
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