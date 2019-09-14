"Исторический бой": Де ла Хойя оценил встречу Альварес - Ковалев

Новости спорта:Оскар де ла Хойя рассказал, чем закончится бой Ковалев – Альварес.

Известный промоутер Оскар де ла Хойя, представляющий интересы Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) уверен в победе своего подопечного в бою с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО). Функционера цитирует WBN.

«Мы обещали, что устроим этот бой. И теперь мы его организовали. Исторические поединки стали визитной карточкой нашей компании. Мы очень рады, что в очередной раз удовлетворили высокие ожидания наших болельщиков.

Канело – лучший боец pound-for-pound, он также является крупнейшей звездой в боксе. Только несколько боксеров в истории могут утверждать, что они были такими, как Сауль Альварес. Сейчас Канело хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях в бою против одного из самых опасных бойцов последних лет. Я уверен, что он остановит Ковалева».

Напомним, ранее свой прогноз на исход поединка дал промоутер Ковалева.