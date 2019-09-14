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"Исторический бой": Де ла Хойя оценил встречу Альварес - Ковалев

"Исторический бой": Де ла Хойя оценил встречу Альварес - Ковалев
15:52 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Оскар де ла Хойя рассказал, чем закончится бой Ковалев – Альварес.

Известный промоутер Оскар де ла Хойя, представляющий интересы Сауля Альвареса (52-1-2, 35 КО) уверен в победе своего подопечного в бою с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО). Функционера цитирует WBN.

«Мы обещали, что устроим этот бой. И теперь мы его организовали. Исторические поединки стали визитной карточкой нашей компании. Мы очень рады, что в очередной раз удовлетворили высокие ожидания наших болельщиков.

Канело – лучший боец pound-for-pound, он также является крупнейшей звездой в боксе. Только несколько боксеров в истории могут утверждать, что они были такими, как Сауль Альварес. Сейчас Канело хочет стать чемпионом мира в четырех весовых категориях в бою против одного из самых опасных бойцов последних лет. Я уверен, что он остановит Ковалева».

 
 
 
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‪It’s official!! #CaneloKovalev Nov 2 live on @dazn_usa. @Canelo looks to claim a title in a fourth weight class against one of the light heavy weight greats @mgmgrand. #History ‬

Публикация от Oscar De La Hoya (@oscardelahoya)

Де ла Хойя намекнул на переход Сауля Альвареса в полутяжелый вес

Напомним, ранее свой прогноз на исход поединка дал промоутер Ковалева.

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Бокс, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
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