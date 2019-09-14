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"Очень сложный соперник": Гвоздик оценил Бетербиева

"Очень сложный соперник": Гвоздик оценил Бетербиева
16:17 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец признал, что ему предстоит встреча с серьезным соперником.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) понимает, что обладатель пояса IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) – непростой соперник, но все равно нацелен на победу. Слова украинца приводит The Ring:

«Он очень жесткий и очень сильный парень, он много давит на соперника, также у него серьезное любительское прошлое, так что он очень сложный соперник.

Зрелищный бой? Я надеюсь, что так получится. Но, если быть честным, мне нет разницы. Моя цель – побить этого парня, а как я это сделаю – нет разницы. Но, думаю, это будет увлекательный бой».

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Бой Гвоздик – Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии. На кону встрече будут стоять пояса WBC и IBF.

Напомним, украинец уже проигрывал россиянину и даже объяснил, почему уступил ему в любителях.

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Бокс, Александр Гвоздик, Бокс новости, Артур Бетербиев.
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