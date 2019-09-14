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Всего 1 миллион: гонорар Тайсона Фьюри за бой с непобедимым шведом

Всего 1 миллион: гонорар Тайсона Фьюри за бой с непобедимым шведом
16:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Соперник Тайсона Фьюри заработает в четыре раза меньше британца.

Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Отто Уаллина. В преддверии противостояния стали известные гарантированные гонорары боксёров за этот бой.

Так, британец пополнит банковский счёт на $ 1 млн, а Уаллин заработает $ 250 тыс., сообщает CBS Sports. Для шведского боксёра это будет рекордный гонорар.

В минувшем поединке Тайсона Фьюри, когда он бился с Томом Шварцем, он, с учётом всех дополнительных выплат, заработал $ 11 млн.

Фьюри - Уаллин: анонс главного боя 14 сентября

В случае победы над Уаллином следующим соперником Фьюри станет чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер, первый бой с которым завершился вничью. Ожидается, что повторная встреча Фьюри — Уайлдер состоится в феврале 2020 года.

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