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Фьюри - Уаллин: анонс главного боя 14 сентября

Фьюри - Уаллин: анонс главного боя 14 сентября
10:24 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня в Лас-Вегасе скандальный боец Тайсон Фьюри проведет бой против непобедимого шведа Отто Валлина.

В субботу, 14 сентября, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena сойдутся британец Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) и швед Отто Уаллин (20-0-0, 13 КО). 31-летний Фьюри и 28-летний Уаллин поспорят на ринге за уникальный в своем роде чемпионский пояс WBC Maya. Решение об этом со стороны Всемирного боксерского совета – это, вероятнее всего, просто дань уважения к британцу за все его заслуги и титулы. Фьюри, начиная с 1 декабря 2018 года, живет, по сути, новой жизнь, в которой многие ценности им были переосмыслены. И в WBC боксера решили в этом поддержать.

В начале предыдущей календарной зимы Фьюри, как известно, уступил в Лос-Анджелесе Деонтею Уайлдеру, побывав в нокдаунах в 9-м и в 12-м раундах. В статусе чемпиона IBF он так и не смог дотянуться до настоящего чемпионского пояса WBC. Затем в июне этого года Фьюри провел в Лас-Вегасе разминочный бой с немцем Томом Шварцом. Победа нокаутом уже во втором раунде принесла британскому великану титул по версии WBO Inter-Continental. Этот успех для Тайсона значимым не стал, ведь он не скрывает, что хочет еще одного боя с Уайлдером и думает только о нем.

Вот и на бой против Уаллина он намерен выйти с мыслями о новой встрече с Деонтеем. В этом признался сам Фьюри, но пообещал на ринге настроиться именно на соперника из Швеции.

Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)

У Уаллина свой уровень и свои притязания. Примечательно, что в его карьере имеется 20-ть победных боев, из которых он 13-ть выиграл нокаутами. Правда, и встречался Отто с не очень крутыми парнями. Ко всему, у скандинава имеется солидный простой в настоящих боях, что может сыграть с ним злую шутку. В последний раз он реально бился на ринге 21 апреля 2018 года, когда в 12-раундовой бою смог завоевать титул чемпиона Европейского союза по версии EBU-EU, выиграв у соотечественника Адриана Граната. После этого у Уаллина в апреле этого года была встреча с Ником Киснером из США. Он она завершилась уже в первом раунде (американец получил сильное рассечение в результате случайного столкновения головами) и была признана как несостоявшаяся.

Прогноз. Единогласный фаворит боя – это Тайсон Фьюри. У него и опыта на порядок больше, и мастерство повыше. Он здорово держит удар, умеет ставить перед своими соперниками сложные задачи, решить которые под силу немногим. Вряд ли Уаллин войдет в число тех, кто сможет справиться с британцем и получит от этого хоть сколько-нибудь значимые дивиденды. Ожидается, что 12-раундовый бой не продлится дольше 8-го раунда. Тайсону должно хватить этого времени, чтобы швед капитулировал.

Бой Фьюри – Уаллин начнется в Лас-Вегасе ориентировочно в 5:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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