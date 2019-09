Фьюри - Уаллин: анонс главного боя 14 сентября

В субботу, 14 сентября, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena сойдутся британец Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) и швед Отто Уаллин (20-0-0, 13 КО). 31-летний Фьюри и 28-летний Уаллин поспорят на ринге за уникальный в своем роде чемпионский пояс WBC Maya. Решение об этом со стороны Всемирного боксерского совета – это, вероятнее всего, просто дань уважения к британцу за все его заслуги и титулы. Фьюри, начиная с 1 декабря 2018 года, живет, по сути, новой жизнь, в которой многие ценности им были переосмыслены. И в WBC боксера решили в этом поддержать.

В начале предыдущей календарной зимы Фьюри, как известно, уступил в Лос-Анджелесе Деонтею Уайлдеру, побывав в нокдаунах в 9-м и в 12-м раундах. В статусе чемпиона IBF он так и не смог дотянуться до настоящего чемпионского пояса WBC. Затем в июне этого года Фьюри провел в Лас-Вегасе разминочный бой с немцем Томом Шварцом. Победа нокаутом уже во втором раунде принесла британскому великану титул по версии WBO Inter-Continental. Этот успех для Тайсона значимым не стал, ведь он не скрывает, что хочет еще одного боя с Уайлдером и думает только о нем.

