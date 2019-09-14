Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)

Новости спорта:В Лас-Вегасе прошла официальная церемония взвешивания участников боксерского шоу Фьюри - Валлин.

Эпатажный Тайсон Фьюри 14 сентября возвращается на ринг. Завтра ночью (время киевское) в Лас-Вегасе состоится бой Цыганского короля с непобедим шведским супертяжем Отто Валлином. Поединок возглавит вечер бокса на Ти-Мобайл Арена.

За день до боя боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри немного "похудал" по сравнению с прошлым боем с Томом Шварцом - его вес составил 254,4 фунта (115,4 кг). Шведский гигант значительно меньше своего оппонента - его вес составил 236 фунтов (107 кг).

Решающая дуэль взглядов:

Отметим, в андеркарте боя Фьюри - Валлин выступит украинский полутяж Вячеслав Шабранский (175,4 фунта (79,6 кг)). Противостоять украинцу будет доминиканец Феликс Валера 176 фунтов (79,8 кг). Кроме того в программе вечера бокса в Лас-Вегасе один чемпионский поединок - Эмануэль Наваррете 121,8 фунта (55,2 кг) будет защищать свой титул WBO в первом полулегком весе в бою с Хуана Мигелем Элорде 121,2 фунта (55 кг).