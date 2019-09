Тайсон Фьюри в пугающей маске взвесился перед боем с Валлином (Видео)

Эпатажный Тайсон Фьюри 14 сентября возвращается на ринг. Завтра ночью (время киевское) в Лас-Вегасе состоится бой Цыганского короля с непобедим шведским супертяжем Отто Валлином. Поединок возглавит вечер бокса на Ти-Мобайл Арена.

За день до боя боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Тайсон Фьюри немного "похудал" по сравнению с прошлым боем с Томом Шварцом - его вес составил 254,4 фунта (115,4 кг). Шведский гигант значительно меньше своего оппонента - его вес составил 236 фунтов (107 кг).

Решающая дуэль взглядов:

Forget the pleasantries. @Tyson_Fury and Otto Wallin are ready to throw hands.#FuryWallin | SATURDAY | @ESPN+ pic.twitter.com/xuHu1EqLsh

