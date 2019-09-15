Украинский супертяж Тесленко впервые проиграл на профи-ринге (Видео)

27-летний украинский боксер Александр Тесленко (16–1, 12 KO), ныне представляющий Канаду, проиграл свой первый бой на профессиональном ринге.
На шоу бокса в канадском городе Брамптон супертяжеловес Тесленко проиграл 38-летнему американцу Шонделлу Тереллу Винтерсу (12–2, 11 KO).
All Teslenko in the 3rd #UnitedBoxingPromotions pic.twitter.com/ta21fZzOgc
— Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) September 15, 2019
10-раундовый поединок завершился техническим нокаутом в 5-м раунде. На кону стоял пояс NABA в супертяжелой категории.