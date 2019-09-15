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"Ты следующий, бомж": Фьюри вызвал на реванш Уайлдера (Видео)

"Ты следующий, бомж": Фьюри вызвал на реванш Уайлдера (Видео)
10:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото6 Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри вызвал Деонтея Уалдера на реванш, обозвав того бомжом.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился впечатлениями от победы над Отто Уаллином, а также вызвал на поединок чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

"Поздравляю Отто. Пусть его отец покоится с миром, да благословит его господь. Он бы очень гордился выступлением Отто.

Уаллин — настоящий викинг. Это был классный бой. В ранних раундах у меня открылось рассечение, и это полностью поменяло поединок, я не мог видеть правым глазом, и мы часто сталкивались.

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Это было хорошее выступление, и я провёл 12-раундовый бой. Я донёс до подбородка Уаллина несколько ударов и провёл хорошие удары по корпусу, но он продолжал идти вперёд.

Деонтей Уайлдер, ты следующий, бомж. Всё это лишь подготовка. Следующим будет Уайлдер, 22 февраля. Теперь же я отправлюсь домой и отдохну вместе с семьёй", — приводит слова Фьюри RingTV.

 

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Тайсон Фьюри, Новости бокса, Отто Валлин, Фьюри-Валлин.
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