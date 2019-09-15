Отец Тайсона Фьюри раскритиковал сына после кровавой победы

Новости спорта:Рассечение может завершить карьеру Тайсона и это худшее его выступление, которое видел его отец.

Джон Фьюри, отец британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), прокомментировал победный поединок его сына против шведа Отто Валлина (20-1, 13 КО).

По ходу поединка у Фьюри открылось рассечение, в 6-м раунде рефери отправлял его в угол, чтобы убрать кровь с глаза.

«Подобная травма может завершить его карьеру. Возможно, Тайсону понадобится операция. Это худшее выступление Тайсона, которое я видел.

Я горжусь тем, что он прошел путь, но надо быть откровенным и говорить, когда не все в порядке. Тайсон 2 месяца работал в тренировочном лагере, но, кажется, он устал уже после второго раунда.

Сегодня куда-то исчезли сила и мощь Тайсона. С 1-го раунда он был слабым, как котенок. Я предупреждал сына насчет сгонки веса до 115 килограммов.

Его боевой вес – 120 килограммов. На его месте я бы попрощался со многими членами команды.

Если Тайсон продолжит с ними работать, то его карьера подойдет к концу», – сказал Джон Фьюри, сообщает Express со ссылкой на BT Sport Box Office.

Фьюри победил Валлина решением судей.