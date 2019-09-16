Эксперт: Если Деревянченко победит Головкина, то сделает невозможное

Новости спорта:Михаил Завялов в бое Головкин - Деревянченко, отдает предпочтение не украинцу.

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов поделился мнением о предстоящем бое за пояс IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Я бы дал небольшое преимущество Головкину. Если объективно смотреть, что он более техничный, опытный. Да, он уже немолод. Но в том же бою с Альваресом, как я считаю, он не проиграл.

Будет очень сложный бой для Сергея, он будет рвать и метать, понимая, что это шанс, которого может больше не быть.

Головкину тоже отступать некуда, он будет боксировать в своем стиле, он очень хорошо работает джебами, двигается, обладает нокаутирующим ударом.

Если Деревянченко победит, то сделает невозможное", – сказал Завьялов.