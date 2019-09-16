Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Испания - новый чемпион мира по баскетболу
Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
Десна сенсационно обыграла Динамо в Киеве (Видео)
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019
Себастьен Ожье - победитель Ралли Турции 2019

Эксперт: Если Деревянченко победит Головкина, то сделает невозможное

Эксперт: Если Деревянченко победит Головкина, то сделает невозможное
15:02 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Михаил Завялов в бое Головкин - Деревянченко, отдает предпочтение не украинцу.

Президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов поделился мнением о предстоящем бое за пояс IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО).

"Я бы дал небольшое преимущество Головкину. Если объективно смотреть, что он более техничный, опытный. Да, он уже немолод. Но в том же бою с Альваресом, как я считаю, он не проиграл.

Будет очень сложный бой для Сергея, он будет рвать и метать, понимая, что это шанс, которого может больше не быть.

Фьюри рассказал, как восстанавливался после боя с Валлином

Головкину тоже отступать некуда, он будет боксировать в своем стиле, он очень хорошо работает джебами, двигается, обладает нокаутирующим ударом.

Если Деревянченко победит, то сделает невозможное", – сказал Завьялов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Геннадий Головкин, Новости бокса, Михаил Завьялов, Сергей Деревянченко, Головкин - Дереянченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
02 Фантастический гол пяткой Филиппова принес Десне победу над Динамо (Видео)
03 Форвард сборной Украины: В свое время я хотел выступать за команду Румынии
04 Динамо - Десна: слова Михайличенко после матча
05 Шумахера выписали из клиники в Париже
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь