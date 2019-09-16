Уайлдер: Для Фьюри реванш закончится быстро

Новости спорта:Деонтей Уайлдер уверен, что без проблем победит Тайсона Фьюри.

Фьюри на прошлой неделе единогласным решением судей в тяжелом бою одолел шведа Отто Валлина (20-1, 13 КО). Британец с третьего раунда боксировал с серьезным рассечение и очень рисковал быть снятым с поединка по состоянию здоровья.

"Да все, кто смотрели бой, сразу же поняли, в чём тут дело. Дело во мне. После меня бойцы уже не будут прежними. Доказано. Я ломаю бойцам карьеры. И у Фьюри я тоже кое-чего отобрал. Все, считайте, что его песенка спета. Жду не дождусь боя-реванша.

Он не собирается отказываться от второго боя? Ой, зря... Он — никто, клоун, скоморох. Пытается развлечь людей, делает так, чтобы им было весело. Чувак, это тебе не комедия. Я сделаю так, что они будут смеяться потом над тобой. И я посмеюсь над тобой вместе с ними.

Но я отдаю Фьюри должное. Он умеет развлекать. Он не скучный. И это хорошо. Но реванш для него закончится очень быстро. Я позабочусь об этом. Бой будет коротким, но ярким", - заявил Уайлдер.