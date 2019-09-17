Экс-соперник Усика Хантер может провести бой с Поветкиным

Новости спорта:Единственное поражение в карьере американец потерпел от Усика.

Американский боксер Майкл Хантер (18-1, 12 KO) может провести бой с бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным (35-2, 24 KO) 7 декабря в Саудовской Аравии, о чем заявил его промоутер Эдди Хирн.

Сам Хантер выразил желание драться с россиянином после победы над его соотечественником Сергеем Кузьминым на прошлой неделе.

«Хантер избивает больших парней. Он не проиграл ни одного раунда в поединке с Кузьминым, который должен быть в топ-15 супертяжелого веса. Он заставил его выглядеть середняком. Да, он не самый большой, но умеет вести себя в ринге», — цитирует Хирна портал Boxing Scene.

Единственное поражение в профессиональной карьере Хантер потерпел от Александра Усика в первом тяжелом весе, когда в апреле 2017 года боксеры дрались за титул чемпиона мира по версии WBO.

Что касается Поветкина, в конце августа бывший олимпийский призер решением судей победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне.

7 декабря главным событием в рамках вечера бокса станет повторный поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом за три чемпионских титула в супертяжелом весе, которые британец уступил Руису в июне.