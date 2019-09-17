Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Экс-соперник Усика Хантер может провести бой с Поветкиным

Экс-соперник Усика Хантер может провести бой с Поветкиным
09:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Единственное поражение в карьере американец потерпел от Усика.

Американский боксер Майкл Хантер (18-1, 12 KO) может провести бой с бывшим чемпионом мира Александром Поветкиным (35-2, 24 KO) 7 декабря в Саудовской Аравии, о чем заявил его промоутер Эдди Хирн.

Сам Хантер выразил желание драться с россиянином после победы над его соотечественником Сергеем Кузьминым на прошлой неделе.

«Хантер избивает больших парней. Он не проиграл ни одного раунда в поединке с Кузьминым, который должен быть в топ-15 супертяжелого веса. Он заставил его выглядеть середняком. Да, он не самый большой, но умеет вести себя в ринге», — цитирует Хирна портал Boxing Scene.

Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином

Единственное поражение в профессиональной карьере Хантер потерпел от Александра Усика в первом тяжелом весе, когда в апреле 2017 года боксеры дрались за титул чемпиона мира по версии WBO.

Что касается Поветкина, в конце августа бывший олимпийский призер решением судей победил британца Хьюи Фьюри в Лондоне.

7 декабря главным событием в рамках вечера бокса станет повторный поединок между Энтони Джошуа и Энди Руисом за три чемпионских титула в супертяжелом весе, которые британец уступил Руису в июне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Майкл Хантер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь