Скачать
Вторник, 17.09.2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Сборная Украины по волейболу обыграла Черногорию на ЧЕ-2019
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Жан Беленюк - двукратный чемпион мира по борьбе
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов
Наполи - Ливерпуль: все подробности перед матчем Лиги чемпионов

Валлин требует реванша с Фьюри

Валлин требует реванша с Фьюри
10:34 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Отто Валлин не согласен с вердиктом судей в его бою против Тайсона Фьюри.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (20-1, 13 КО) не согласен с вердиктом судей в его бою против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) и рассчитывает на реванш, хотя и понимает, что добиться его практически нереально.

Об этом швед рассказал TMZ Sports.

«Я не пересматривал бой, но он действительно был близким. Явно ближе, чем на судейских записках. Я думаю, что как минимум там была ничья. Но мне следует посмотреть поединок. Я хочу провести рематч, но, скорее всего, я не получу такую возможность. Я знаю, что они запланировали бой с Уайлдером. Но, конечно, я хочу реванша. Я чувствую, что могу выступить лучше.

Не знаю, с кем хочу драться дальше, но я должен вернуться сильным. Я буду работать над собой, стану еще сильнее и лучше. Я желаю и дальше прогрессировать. Я показал, что могу выступать на этом уровне. В следующий раз я одержу победу. Я благодарен людям, которые верили в меня. Скептики теперь поняли, что в меня следует верить.

Фьюри наложили 47 швов после боя с Валлином

Я немного пообщался с Фьюри. Он зашел ко мне в раздевалку и выразил уважение. Я тоже уважаю Тайсона. Он великий чемпион. После этого мы больше не общались. Как я уже сказал, я хочу провести реванш. Возможно, мне удастся выйти на победителя боя Фьюри - Уайлдер».

Фьюри был на грани поражения от Валлина из-за двух серьезных рассечений, на которые ему наложили 40 швов.

В следующем бою в феврале 2020 года Фьюри должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО). Американец считает, что британец «уже не тот» и без шансов ему проиграет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Отто Валлин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
02 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
03 Астон Вилла - Вест Хэм: Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев"
04 Клопп назвал лучшую команду современного футбола
05 Заявка Ман Сити на матч против Шахтера в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь