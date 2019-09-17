Валлин требует реванша с Фьюри

Новости спорта:Отто Валлин не согласен с вердиктом судей в его бою против Тайсона Фьюри.

Шведский супертяжеловес Отто Валлин (20-1, 13 КО) не согласен с вердиктом судей в его бою против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) и рассчитывает на реванш, хотя и понимает, что добиться его практически нереально.

Об этом швед рассказал TMZ Sports.

«Я не пересматривал бой, но он действительно был близким. Явно ближе, чем на судейских записках. Я думаю, что как минимум там была ничья. Но мне следует посмотреть поединок. Я хочу провести рематч, но, скорее всего, я не получу такую возможность. Я знаю, что они запланировали бой с Уайлдером. Но, конечно, я хочу реванша. Я чувствую, что могу выступить лучше.

Не знаю, с кем хочу драться дальше, но я должен вернуться сильным. Я буду работать над собой, стану еще сильнее и лучше. Я желаю и дальше прогрессировать. Я показал, что могу выступать на этом уровне. В следующий раз я одержу победу. Я благодарен людям, которые верили в меня. Скептики теперь поняли, что в меня следует верить.

Я немного пообщался с Фьюри. Он зашел ко мне в раздевалку и выразил уважение. Я тоже уважаю Тайсона. Он великий чемпион. После этого мы больше не общались. Как я уже сказал, я хочу провести реванш. Возможно, мне удастся выйти на победителя боя Фьюри - Уайлдер».

Фьюри был на грани поражения от Валлина из-за двух серьезных рассечений, на которые ему наложили 40 швов.

В следующем бою в феврале 2020 года Фьюри должен провести реванш с Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО). Американец считает, что британец «уже не тот» и без шансов ему проиграет.