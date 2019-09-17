Беринчик проведт защиту титула против мексиканца Морено: названа дата

Новости спорта:Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO

Украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO в бою с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено.

Поединок станет главным событием вечера бокса 5 октября, который состоится в Броварах в стенах ТРЦ «Терминал».

«Тренируемся полным ходом в Буковеле. Позади стадия ОФП. Теперь спецподготовка, спарринг-сессии, будем набирать форму. Соперник молод, будет постоянно атаковать. В моей профессиональной карьере уже был представитель мексиканской школы бокса — Хуан Окура, и это был нелегкий бой для меня», — цитирует Дениса пресс-служба промоутерской компании K2.

«Моя цель — защитить свой титул, которым я очень дорожу, и двигаться дальше к статусу официального претендента на титул чемпиона мира. И неважно, кто будет моим соперником на этом пути, я готов драться с кем угодно ради титула».

Напомним, Беринчик выиграл титул в декабре прошлого года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле провел его успешную защиту в поединке с японцем Нихито Аракавой.

Также в рамках вечера бокса 5 октября на ринг выйдут непобежденные украинцы Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.