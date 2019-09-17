Тайсона Фьюри отстранили от бокса

Новости спорта:Атлетическая комиссия штата Невада уже приостановила лицензию британца.

Британский боксер Тайсон Фьюри получил двухмесячное медицинское отстранение из-за рассечения, полученного в бою против шведа Отто Уаллина. Об этом сообщает Mirror.

Атлетическая комиссия штата Невада уже приостановила лицензию Тайсона на право проводить бои. Сообщается, что Фьюри не сможет выйти в ринг до 14 ноября.

"Врач сказал нам, что это было чистое рассечение, для которого потребуется применить микрохирургию. Думаю, Фьюри оправится до боя с Уайлдером в феврале. Доктор также сказал, что медики хорошо зашили ему бровь после боя.

Пока что Фьюри отдохнет от всего этого. У него появится возможность проводить больше времени с близкими. Сейчас его единственная задача - следить за весом, чтобы в любой момент вернуться к тренировкам", - заявил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Напомним, во время поединка "Цыганского короля" и шведа Отто Уаллина, который завершился победой первого, Фьюри получил тяжелое рассечение, из-за которого он пропустил пресс-конференцию с журналистами после боя и отправился в больницу.