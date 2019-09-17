"Я шел в никуда": Фьюри вспомнил свою победу над Кличко

Новости спорта:Тайсон Фьюри после тяжелейшей победы над Отто Валлином вспомнил свою победу над Владимиром Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, а также длительного простоя, Тайсон Фьюри признался, что в бою с легендарным украинским боксером Владимиром Кличко только чудо помогло ему избежать нокаута.

По словам Фьюри, он никогда не отличался гранитным подбородком, и немало ударов Владимира достигали цели.

«Я был очень близко к нокауту, - заявил Фьюри. – В нескольких дюймах от него. Но я не верю, что в ту ночь любой тяжеловес в истории победил бы меня. Это была моя ночь. Я получил удары в подбородок, причем больше, чем когда-либо, но я выиграл. Так что это определенно было божественным вмешательством, потому что ничто не мешало мне. Те же удары, которыми он сокрушил 60 жертв, отскакивали от моей челюсти. Я шел в никуда. У меня нет гранитного подбородка».