Талантливый художник поучаствовал в проекте Владимира Кличко (Видео)

Новости спорта:Леон Левентраут побывал "Углу Кличко".

Легенда бокса, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, предприниматель и общественный деятель Владимир Кличко записал очередной, уже 4-й, выпуск своего проекта klitschkoscorner.

В этот раз Владимир отошел от привычного формата, где он отвечал на вопросы болельщиков, а записал видео, где на вопросы отвечает талантливый молодой немецкий художник Леон Левентраут, с которым Кличко создает совместное произведение искусства. Напомним, что оригинальная совместная картина будет продана с аукциона в пользу Фонда Кличко.

"Леон Левентраут - как вы знаете, я следил за его карьерой довольно давно. Я все больше поражаюсь его интересной личности. На этот раз я решил "перевернуть столы", чтобы получить представление о взглядах Леона. Проверьте результаты: Моя первая гостевая версия #klitschkoscorner", - подписал видео Владимир Кличко.