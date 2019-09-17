Деревянченко: Хочу забрать чемпионский пояс в Украину

Новости спорта:Украинский боксер – о бое против Геннадия Головкина.

Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, чем собирается удивлять Геннадия Головкина в их поединке, который состоится 5 октября:

«Мы работаем над этим в зале. Хороший джеб, двигаться на ногах, контратаковать. Исход боя может решить каждый удар. Я готовлюсь и выхожу побеждать. Понимаю, что Головкин – хороший боксер, чемпион мира в прошлом, лучший боксер среднего веса.

У него точно будут сюрпризы в рукаве для меня. Я уверен в своих силах. Тренируюсь для того, чтобы выйти и показать хороший бокс, забрать чемпионский пояс в Украину».

Напомним, бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе состоится 5 октября в Нью-Йорке, США Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO) - Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO).