"Самое ужасное рассечение из всех": Катмен Фьюри рассказал о травме боксера

Новости спорта:Хорхе Капетильо прокомментировал рассечение Тайсона Фьюри, полученное им в бою с Отто Валлином.

Хорхе Капетильо, катмен британского боксёра Тайсона Фьюри, который 14 сентября вышел победителем из боя с Отто Уаллином, прокомментировал рассечение, которое его подопечный получил в поединке со шведом.

Капетильо, по его словам, опасался, что бой будет остановлен, так как кровь начала заливать глаза Фьюри.

«Это, вероятно, самое ужасное рассечение из всех, которые я когда-либо видел. Но я знал способности Тайсона, знал о его опыте и желании сражаться. Поэтому я знал, что должен всё сделать правильно, чтобы он мог продолжить бой.

Я был удивлён, что доктор не остановил поединок, потому что всё действительно выглядело очень плохо. Слава богу, я справился, и доктор дал нам зелёный свет», — цитирует Капетильо BoxingScene.