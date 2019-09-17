Хирн заявил об убыточности боев Тайсона Фьюри

Новости спорта:Известный промоутер Эдди Хирн намекнул на падение популярности британского боксера

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что два последних боя британца Тайсона Фьюри не были финансово успешными.

"Да, сейчас Фьюри зарабатывает большие деньги, сражаясь с Томом Шварцем и Отто Валлином. Не исключено, что Тайсон захочет провести еще один бой с подобным оппонентом.

Но есть человек, который не хочет этого - Боб Арум. Почему? Да потому что Арум и ESPN теряют очень много денег каждый раз, когда Тайсон проводит бой с малоизвестным соперником. О его боях говорят уже не так часто, как раньше", - приводит слова Хирна Boxing News24.