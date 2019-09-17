Диллиан Уайт после допингового скандала хочет поскорее вернуться на ринг

Новости спорта:Диллиан Уайт уже начал тренировки и может вернуться на ринг в конце года.

Марк Тиббс, тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, рассказал, что боксер уже начал тренировки и надеется вернуться на ринг до конца этого года, несмотря на то, что Британское антидопинговое агентство (UKAD) ведет расследование в отношении его летней допинг-пробы.

«Просто небольшая обычная тренировка, не боксерская тренировка, — цитирует Тиббса talkSPORT. — Виделись в выходные, еще немного потренировались. Он с нетерпением ждет возвращения на ринг. Он немного разочарован, но думаю, ему надо решить некоторые вопросы».

Напомним, что перед боем Уайта против Оскара Риваса 20 июля в его допинг-пробе было обнаружено что-то, что потребовало срочного заседания UKAD с участием Уайта, на котором, впрочем, он был допущен до боя. UKAD продолжает свое расследование, ход которого не комментирует ни агентство, ни представители Уайта. В начале сентября промоутер боксера Эдди Хирн сообщил, что UKAD должна рассмотреть вопрос с Уайтом в середине октября, и он надеется, что после этого боксер сможет продолжить свою карьеру и обнародовать результаты расследования.