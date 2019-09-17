Абсолютная чемпионка мира Тейлор проведет бой в новом весе (Видео)

Новости спорта:Кэти Тейлор проведет чемпионский бой в новом для себя весе.

Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тейлор 2 ноября в Манчестере проведет титульный поединок в следующей весовой категории против чемпионки WBO в первом полусреднем весе Кристины Линардату, сообщает irish-boxing.com. Matchroom boxing Эдди Хирна анонсировала на сегодня, 17 сентября, пресс-конференцию, на которой будет официально объявлена соперница Тейлор. Также в этом шоу выступят экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла и перспективный британский полутяжеловес Джошуа Биатсу.

Ранее обсуждался бой Тейлор против чемпионки мира в семи весовых категориях Аманды Серрано, и, по словам Хирна, бой Тейлор в первом полусреднем весе не помешает этим планам.

«Это может быть первый главный женский бой в Мэдисон Сквер Гарден — Кэти Тейлор против Аманды Серрано, — сказал Хирн после субботней победы Серрано над Хизер Харди. — Я думаю, Аманда Серрано и Кэти Тейлор стоят на пороге больших денежных боев, и думаю, что это будет грандиозный бой, определяющий бой для карьеры обоих соперниц, и исторический поединок для женского бокса».