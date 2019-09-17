Уорд не стал делать прогноз на бой Сауль Альварес - Ковалев и объяснил почему

Новости спорта:Андре Уорд прокомментировал самый ожидаемый бой 2019 года.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и телекомментатор Андре Уорд в интервью Fight Hub TV не стал давать какой-либо прогноз на бой между чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и чемпионом мира в среднем весе Саулем «Канело» Альваресом, но поделился теми моментами, которые он считает важными для оценки шансов боксеров.

«Я еще не знаю, есть много факторов, — сказал Уорд. — С каким весом Канело собирается выйти на бой? Он попробует набрать побольше веса, потому что его будет беспокоить то, что Ковалев будет тяжелее в бою, или он предпочтет быть полегче, чтобы быть быстрее?»

«Что у Канело с коленом? У него травмированное колено, я все знаю об этой травме [на собственном опыте], — продолжил Уорд. — Сколько еще осталось от Ковалева? Как Канело будет сокращать дистанцию с Ковалевым первые шесть раундов? Если бой продлится дольше шести раундов, мне нравятся шансы Канело».

«Множество факторов, как я уже сказал, я не стараюсь быть первым со своим прогнозом или первым о чем-то сообщить. Я стараюсь семь раз отмерять и один отрезать. Я не пытаюсь быть первым в этом, поэтому я действительно не знаю, есть много факторов, которые я пытаюсь сейчас обработать, но это будет хороший бой, это я знаю».