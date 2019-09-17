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Хэй посоветовал Джошуа использовать "тактику Кличко" в бою-реванше с Руисом

Хэй посоветовал Джошуа использовать "тактику Кличко" в бою-реванше с Руисом
17:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Дэвид Хэй сделал прогноз на предстоящий реванш.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился ожиданиями от боя британца Энтони Джошуа с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

"Думаю, победит Джошуа. Энтони - замечательный спортсмен. У него есть все физические данные, чтобы держать соперника на расстоянии, если он будет в этом заинтересован. Думаю, что Джошуа надо взять семь-восемь раундов и не угодить в ловушки в оставшихся раундах. Тогда он вернет свои пояса. Главное для Энтони – забрать семь раундов с помощью джеба (в том числе и с помощью совершенных джебов Владимир Кличко доминировал в супертяжах на протяжении многих лет, прим.ред.). 

Если же Энтони начнет повторять все то, что он сделал в первом поединке, то Руис снова победит. Но не думаю, что Энтони захочет захочет этого", - цитирует Хэя Mirror.

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Напомним, первый бой между боксерами состоялся 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула. Реванш должен состояться 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Дэвид Хэй, IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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