Арум рассказал о травме и восстановлении Тайсона Фьюри

Новости спорта:Боб Арум высказался о ситуации с рассечением «Цыганского короля»

Промоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) Боб Арум в комментарии инсайдеру Лэнсу Пагмайеру высказался о ситуации с рассечением «Цыганского короля», которое он получил в своем последнем бою с Отто Валлином (20-1, 13 КО).

Пагмайер в своем Twitter передал слова промоутера.

«Боб Арум рассказал мне, что Тайсон Фьюри из-за рассечения не сможет проводить спарринги на протяжении семи недель.

Однако затем он сможет возобновить нормальный тренировочный режим и подготовиться к запланированному на 22 февраля поединку против Деонтея Уайлдера».

Напомним, ранее Эдди Хирн заявил, что промоутеру очень повезло, что после рассечения его бой не остановили.