Скачать
Среда, 18.09.2019
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)
Лига чемпионов: Наполи нанес Ливерпулю первое поражение (Видео)

"Это случайность": Джошуа - о поражении от Руиса

"Это случайность": Джошуа - о поражении от Руиса
12:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Энтони Джошуа решительно настроен на их реванш с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) пообещал, что в дальнейшем будет серьезно настраиваться на все свои бои. Британец отметил, что в поединке против Энди Руиса (33-1, 22 КО) он не был предельно мотивирован.

"Мне нужно подходить к боям более заряженным. Знаю, что способен на это. Сейчас на кону стоит многое. В первом бою с Руисом я был расслаблен — это и предопределило исход поединка», — цитирует Джошуа BBC.

Люди говорят, что я проиграл Руису, но это была случайность. Не могу дождаться нашего повторного боя, я всегда отлично дрался против действующих чемпионов".

Арум рассказал о травме Фьюри

В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для британца поражение от Руиса стало первым в профессиональном ринге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
02 Пакьяо ответил Мейвезеру на предложение о бое в Японии
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 17 сентября (Видео)
04 Наполи 2:0 Ливерпуль: события матча
05 "В любой другой стране бой бы остановили": Хирн о рассечении Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь