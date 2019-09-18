"Это случайность": Джошуа - о поражении от Руиса

Новости спорта:Энтони Джошуа решительно настроен на их реванш с Энди Руисом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) пообещал, что в дальнейшем будет серьезно настраиваться на все свои бои. Британец отметил, что в поединке против Энди Руиса (33-1, 22 КО) он не был предельно мотивирован.

"Мне нужно подходить к боям более заряженным. Знаю, что способен на это. Сейчас на кону стоит многое. В первом бою с Руисом я был расслаблен — это и предопределило исход поединка», — цитирует Джошуа BBC.

Люди говорят, что я проиграл Руису, но это была случайность. Не могу дождаться нашего повторного боя, я всегда отлично дрался против действующих чемпионов".

В начале июня Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде, вследствие чего мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе. Для британца поражение от Руиса стало первым в профессиональном ринге.