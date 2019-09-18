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Украинский чемпион мира считает, что Ковалев победит Альвареса

Украинский чемпион мира считает, что Ковалев победит Альвареса
12:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинский боксер Александр Гвоздик считает, что в поединке Ковалев - Альварес, сильнее будет представитель России.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17–0, 14 КО) сделал прогноз на будущий поединок с участием Сергея Ковалева и Сауля Альвареса.

"Энтони Ярд оказался жестким, сильным и большим парнем. Я не знаю, как он вложился в лимит полутяжелого веса. Сергей показал, что он настоящий мужчина. У него были проблемы в восьмом раунде, однако Ковалев продолжил бой и финишировал Ярда. Это было очень хорошее выступление со стороны Ковалева.

Мне кажется, что бой с Канело будет очень интересным. Я считаю, что благодаря габаритам у Ковалева будет преимущество. Он прирожденный полутяж, а Альварес - средневес. Но посмотрим, как оно будет.

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Я считаю, что у Канело умная команда, они знают, что делают. Я ожидаю, что Ковалев победит, но это будет очень тяжелый бой. Не думаю, что ему будет легко», - сказал Гвоздик.

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Александр Гвоздик, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Ковалев – Альварес.
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